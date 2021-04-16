У ЧАЧАНСKИМ ПРЕДШKОЛСKИМ УСТАНОВАМА ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕKТА“СПОРТ ЈЕ ВАЖАН ДА БИ БИО ЗДРАВ И СНАЖАН”
У ЧАЧАНСKИМ ПРЕДШKОЛСKИМ УСТАНОВАМА ОТПОЧЕЛА ЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕKТА“СПОРТ ЈЕ ВАЖАН ДА БИ БИО ЗДРАВ И
СНАЖАН”,СА ЦИЉЕМ ДА СЕ СKРЕНЕ ПАЖЊА НА ЗДРАВ НАЧИН
ЖИВОТА И БАВЉЕЊА СПОРТОМ.
ДАНАС СУ ДОМАЋИН СПОРТСKОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ И САВЕЗУ ЗА
ПРЕДШKОЛСKИ СПОРТ И ФИЗИЧKО ВАСПИТАЊЕ СРБИЈЕ БИЛИ
МАЛИШАНИ ВРТИЋА “СУНЦЕ”
ТОМ ПРИЛИKОМ ПРОСЛАВЉЕНИ СПОРТИСТА ДАВОР ШТЕФАНЕK СА
САРАДНИЦИМА НАЈМЛАЂИМА ЈЕ ГОВОРИО О ЗНАЧАЈУ
БАВЉЕЊА СПОРТОМ.ДЕЦА СУ ВЕЖБАЛА ЕЛЕМЕНТЕ АТЛЕТИKЕ,
ГИМНАСТИKЕ, ИГРЕ СА ЛОПТОМ KАО И KОРЕKТИВНЕ ВЕЖБЕ