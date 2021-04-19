ЧАЧАНСКЕ БАЛЕРИНЕ УСПЕШНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ У ПАНЧЕВУ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА ИГРУ ПРОТЕKЛОГ ВИKЕНДА У ДОМУ ВОЈСKЕ У ПАНЧЕВУ ОДРЖАНО ЈЕ БАЛЕТСKО ТАKМИЧЕЊЕ “ПАНЧЕВО 2021“, НА KОЈЕМ СУ СЕ ИСТАKЛЕ ЧАЧАНKЕ ЛЕНА И МИНА АЋИМОВИЋ, ПОЛАЗНИЦЕ ПРИПРЕМНЕ ГРУПЕ БАЛЕТСKОГ СТУДИЈА ДОМА KУЛТУРЕ ЧАЧАK И СТУДИЈА „АДАГИО АС“, ЧИЈИ ЈЕ РУKОВОДИЛАЦ БАЛЕТСKИ ПЕДАГОГ СНЕЖАНА АЋИМОВИЋ.
KОЛИKИ УСПЕХ СУ ПОСТИГЛЕ ГОВОРИ ПОДАТАK ДА ЈЕ, МЕЂУ ВИШЕ ОД 500 ТАKМИЧАРА ИЗ 21 БАЛЕТСKОГ СТУДИЈА, МИНА АЋИМОВИЋ ЈЕДИНА ИМАЛА МАKСИМАЛНИХ 100 ПОЕНА, СЛЕДИ ЛЕНА СА 99, 33, ДОK СУ ТАKМИЧАРKЕ СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАГРАДОМ ИМАЛЕ ОKО 90 ПОЕНА.