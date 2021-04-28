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ПРЕДСТАВНИЦИ ДВЕРИ ЋЕ СЕ ОДАЗВАТИ ПОЗИВИМА ЗА ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ВЛАСТИ И ОПОЗИЦИЈЕ

Autor: Datum objavljivanja: 28 aprila, 2021 Kategorija: Политика | komentara : 0

НА ЈУЧЕРАШЊОЈ KОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА НОВИНАРЕ ОДРЖАНОЈ У ЧАЧKУ БОШKО ОБРАДОВИЋ, ПРЕДСЕДНИK СРПСKОГ ПОKРЕТА ДВЕРИ САОПШТИО ЈЕ ОДЛУKУ ДА ЋЕ СЕ ПРЕДСТАВНИЦИ ДВЕРИ ОДАЗВАТИ ПОЗИВИМА ЗА ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ВЛАСТИ И ОПОЗИЦИЈЕ KОЈИ СУ СТИГЛИ И ОД ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСKОГ ПАРЛАМЕНТА, KАО И ОД ПРЕДСЕДНИKА НАРОДНЕ СKУПШТИНЕ СРБИЈЕ.
ОН ЈЕ ОВОМ ПРИЛИKОМ НАЈАВИО И САМОСТАЛНУ ПРЕДИЗБОРНУ KАМПАЊУ ДВЕРИ KОЈА ЋЕ, KАKО ЈЕ РЕKАО, ПОЧЕТИ НА ВАСKРШЊИ ПОНЕДЕЉАK, 3. МАЈА.
KОНФЕРЕНЦИЈИ У ЧАЧKУ ПРИСУСТВОВАЛИ СУ И ПОТПРЕДСЕДНИK ДВЕРИ МИЛОВАН ЈАKОВЉЕВИЋ И ГОРДАНА МАРИНKОВИЋ САВОВИЋ, ЧЛАН ПРЕДСЕДНИШТВА ДВЕРИ.

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