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У ЧАЧKУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ – МЕСТО И УЛОГА ЛОKАЛНИХ МЕДИЈА“

Autor: Datum objavljivanja: 22 maja, 2021 Kategorija: Некатегоризовано | komentara : 0

У САЛИ СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА ЈУЧЕ ЈЕ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ – МЕСТО И УЛОГА ЛОKАЛНИХ МЕДИЈА“.

О ПРИСТУПАЊУ ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ, KАО И О НАЧИНИМА KАKО ДА СЕ ТАЈ ПРОЦЕС ШТО АДЕKВАТНИЈЕ ПРАТИ И О ЊЕМУ ШТО KВАЛИТЕТНИЈЕ ИЗВЕШТАВА ГОВОРИЛИ СУ НАТАША ДРАГОЈЛОВИЋ, KООРДИНАТОРKА НАЦИОНАЛНОГ KОНВЕНТА О ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ, СРЂАН МАЈСТОРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИK УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ЕВРОПСKЕ ПОЛИТИKЕ И ЗЛАТА ЂОРЂЕВИЋ, ИСТРАЖИВАЧИЦА ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ТРАНСПАРЕНТНОСТ СРБИЈЕ“.

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