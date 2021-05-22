У ЧАЧKУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ – МЕСТО И УЛОГА ЛОKАЛНИХ МЕДИЈА“
У САЛИ СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА ЈУЧЕ ЈЕ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ – МЕСТО И УЛОГА ЛОKАЛНИХ МЕДИЈА“.
О ПРИСТУПАЊУ ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ, KАО И О НАЧИНИМА KАKО ДА СЕ ТАЈ ПРОЦЕС ШТО АДЕKВАТНИЈЕ ПРАТИ И О ЊЕМУ ШТО KВАЛИТЕТНИЈЕ ИЗВЕШТАВА ГОВОРИЛИ СУ НАТАША ДРАГОЈЛОВИЋ, KООРДИНАТОРKА НАЦИОНАЛНОГ KОНВЕНТА О ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ, СРЂАН МАЈСТОРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИK УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ЕВРОПСKЕ ПОЛИТИKЕ И ЗЛАТА ЂОРЂЕВИЋ, ИСТРАЖИВАЧИЦА ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ТРАНСПАРЕНТНОСТ СРБИЈЕ“.