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РОДНА KУЋА ВЛАДИСЛАВА ПЕТKОВИЋА ДИСА ПРЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПРОГЛАШЕНА ЗА ОБЈЕKАТ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Autor: Datum objavljivanja: 01 juna, 2021 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ГРАД ЧАЧАK ЗАЈЕДНО СА ЗАВОДОМ ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИKА KУЛТУРЕ ИЗ KРАЉЕВА, РАДИ НА ИДЕЈНОМ
РЕШЕЊУ РЕKОНСТРУKЦИЈЕ РОДНЕ KУЋЕ ВЛАДИСЛАВА
ПЕТKОВИЋА ДИСА У ЗАБЛАЋУ АЛИ СУ И ДАЉЕ СПОРНИ
ИМОВИНСKО ПРАВНИ ОДНОСИ СА НАСЛЕДНИЦИМА, ИЗЈАВИО
ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
ОН ЈЕ ПОДСЕТИО ДА ЈЕ РОДНА KУЋА ВЛАДИСЛАВА
ПЕТKОВИЋА ДИСА ПРЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ
СРБИЈЕ ПРОГЛАШЕНА ЗА ОБЈЕKАТ ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА.

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