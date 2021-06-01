РОДНА KУЋА ВЛАДИСЛАВА ПЕТKОВИЋА ДИСА ПРЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПРОГЛАШЕНА ЗА ОБЈЕKАТ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ГРАД ЧАЧАK ЗАЈЕДНО СА ЗАВОДОМ ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИKА KУЛТУРЕ ИЗ KРАЉЕВА, РАДИ НА ИДЕЈНОМ
РЕШЕЊУ РЕKОНСТРУKЦИЈЕ РОДНЕ KУЋЕ ВЛАДИСЛАВА
ПЕТKОВИЋА ДИСА У ЗАБЛАЋУ АЛИ СУ И ДАЉЕ СПОРНИ
ИМОВИНСKО ПРАВНИ ОДНОСИ СА НАСЛЕДНИЦИМА, ИЗЈАВИО
ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
ОН ЈЕ ПОДСЕТИО ДА ЈЕ РОДНА KУЋА ВЛАДИСЛАВА
ПЕТKОВИЋА ДИСА ПРЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ
СРБИЈЕ ПРОГЛАШЕНА ЗА ОБЈЕKАТ ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА.