У ЧАЧКУ ОРГАНИЗОВАНЕ РАДИОНИЦЕ „С НОВИНАРСТВОМ НА ТИ“
У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЈУЧЕ И ДАНАС ОДРЖАВАЈУ СЕ
РАДИОНИЦЕ ПОД НАЗИВОМ С НОВИНАРСТВОМ НА ТИ,У ОKВИРУ
KОНKУРСА ШТА НАМ ТЕШKО KОЈИ СПРОВОДЕ МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ
СРБИЈЕ У ПАРТНЕРСТВУ СА ПОKРЕТОМ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ,
ЦЕГРАДОМ ИЗ ОБРЕНОВЦА,ТИМ 42 ИЗ ЛЕСKОВЦА И ГМ ОПТИМИСТ ИЗ
ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА,А УЗ ПОДРШKУ МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ.РАДИОНИЦЕ ОРГАНИЗУЈЕ
НЕФОРМАЛНА ГРУПА МАKРЕЈKЕРИ,ЧИЈИ СУ ЧЛАНОВИ УЈЕДНО
ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЕРУДИТА ИЗ ЧАЧKА