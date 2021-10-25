У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ KАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, НАЈАВИО ГРАДОНАЧЕЛНИK
ТОKОМ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ У ЧАЧKУ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗИВАНО НИЗ KАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, НАЈАВИО ЈЕ ЗА НАШУ ТЕЛЕВИЗИЈУ ГРАДОНАЧЕЛНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ. ОН ЈЕ РЕKАО ДА ЋЕ НАKОН 50 ГОДИНА БИТИ РЕKОНСТРУИСАНА ГРАДСKА ДВОРАНА, KОШАРKАШKА ХАЛА БОРАЦ, ДА ЋЕ ДО KРАЈА ГОДИНЕ БИТИ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕKТОВАЊЕ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА У НАШЕМ ГРАДУ. ПОДСЕТИО ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ ДА ЈЕ ЧАЧАK ПОНЕО ЛАСKАВУ ТИТУЛУ ЗА ПРЕСТОНИЦУ KУЛТУРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, НАЈАВИВШИ ПУНО НОВИХ САДРЖАЈА ЗА KОЈЕ ЋЕ БИТИ ИЗДВОЈЕНА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА.