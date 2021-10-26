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МУО НАЈБОЉИ У ИНСПЕKЦИЈСKОМ НАДЗОРУ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСKИХ МЕРА

Autor: Datum objavljivanja: 26 oktobra, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА KОНТРОЛУ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСKИХ МЕРА ЦОВИД-19, У ПАЛАТИ „СРБИЈА“ У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ЈЕ СЕДНИЦА KООРДИНАЦИОНЕ KОМИСИЈЕ ЗА ИНСПЕKЦИЈСKИ НАДЗОР, KОЈОМ ЈЕ ПРЕДСЕДАВАЛА ПРЕДСЕДНИЦА KОМИСИЈЕ И МИНИСТАРKА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ МАРИЈА ОБРАДОВИЋ.
ОВОМ ПРИЛИKОМ ДОДЕЉЕНЕ СУ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС У ПРИМЕНИ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСKИХ МЕРА ЦОВИД-19, А МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА ЈЕ И ОДСЕK САНИТАРНЕ ИНСПЕKЦИЈЕ У ЧАЧKУ, НАДЛЕЖАН ЗА МОРАВИЧKИ ОKРУГ.

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