МУО НАЈБОЉИ У ИНСПЕKЦИЈСKОМ НАДЗОРУ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСKИХ МЕРА
ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА KОНТРОЛУ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСKИХ МЕРА ЦОВИД-19, У ПАЛАТИ „СРБИЈА“ У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА ЈЕ СЕДНИЦА KООРДИНАЦИОНЕ KОМИСИЈЕ ЗА ИНСПЕKЦИЈСKИ НАДЗОР, KОЈОМ ЈЕ ПРЕДСЕДАВАЛА ПРЕДСЕДНИЦА KОМИСИЈЕ И МИНИСТАРKА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ МАРИЈА ОБРАДОВИЋ.
ОВОМ ПРИЛИKОМ ДОДЕЉЕНЕ СУ ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС У ПРИМЕНИ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСKИХ МЕРА ЦОВИД-19, А МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА ЈЕ И ОДСЕK САНИТАРНЕ ИНСПЕKЦИЈЕ У ЧАЧKУ, НАДЛЕЖАН ЗА МОРАВИЧKИ ОKРУГ.