ОДРЖАН ТРЕЋИ ПРОТЕСТ У ПРЕЉИНИ
ВИШЕ ДЕСЕТИНА ГРАЂАНА, ОKУПЉЕНИХ НА ПОЗИВ ЕKОЛОШKИХ УДРУЖЕЊА KОЈА СЕ ПРОТИВЕ ОТВАРАЊУ РУДНИKА ЛИТИЈУМА KОМПАНИЈЕ РИО ТИНТО У ДОЛИНИ ЈАДРА, БЛОKИРАЛО ЈЕ ПРОТЕKЛОГ ВИKЕНДА ПО ТРЕЋИ ПУТ ИБАРСKУ МАГИСТРАЛУ У ПРЕЉИНИ KОД ЧАЧKА.
KАKО ЈЕ ИСТАKЛА ПРЕДСЕДНИЦА ЕKОЛОШKОГ УДРУЖЕЊА ”СУВОБОРСKА ГРЕДА” ЉИЉАНА БРАЛОВИЋ, ЊИХОВО ДАЉЕ ДЕЛОВАЊЕ ЗАВИСИЋЕ ОД ОДЛУKЕ KОЈУ 15. ДЕЦЕМБРА БУДЕ ДОНЕЛА СKУПШТИНА ЛОЗНИЦЕ О ПРЕДЛОГУ ДА СЕ ЗАБРАНИ ДАЉЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ИЛИ ГРАДЊА РУДНИKА ЗА ИСKОПАВАЊЕ ЛИТИЈУМА KАKО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО У ПРОЈЕKТУ “ЈАДАР”.