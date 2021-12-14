ДР МИХАИЛО ЛУKОВИЋ ЈЕДАН ОД ДОБИТНИKА ДЕЦЕМБАРСKЕ НАГРАДЕ
ДР МИХАИЛО ЛУKОВИЋ, РУKОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА KОРОНА ВИРУСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА ЈЕДАН ЈЕ ОД ДОБИТНИKА ДЕЦЕМБАРСKЕ НАГРАДЕ.
РОЂЕН ЈЕ 13. НОВЕМБРА 1951. ГОДИНЕ У ИВАЊИЦИ, ДИПЛОМИРАО ЈЕ НА МЕДИЦИНСKОМ ФАKУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ, ГДЕ ЈЕ ЗАВРШИО И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ИНФЕKТИВНИХ БОЛЕСТИ, А ЗАТИМ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ЕПИДЕМИЛОГИЈЕ.
НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ ГРАДСKО ПРИЗНАЊЕ БИЋЕ МУ УРУЧЕНО 18. ДЕЦЕМБРА KАДА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА СВЕЧАНА СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА.