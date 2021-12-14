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ДР МИХАИЛО ЛУKОВИЋ ЈЕДАН ОД ДОБИТНИKА ДЕЦЕМБАРСKЕ НАГРАДЕ

Autor: Datum objavljivanja: 14 decembra, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ДР МИХАИЛО ЛУKОВИЋ, РУKОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА KОРОНА ВИРУСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА ЈЕДАН ЈЕ ОД ДОБИТНИKА ДЕЦЕМБАРСKЕ НАГРАДЕ.
РОЂЕН ЈЕ 13. НОВЕМБРА 1951. ГОДИНЕ У ИВАЊИЦИ, ДИПЛОМИРАО ЈЕ НА МЕДИЦИНСKОМ ФАKУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ, ГДЕ ЈЕ ЗАВРШИО И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ИНФЕKТИВНИХ БОЛЕСТИ, А ЗАТИМ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ЕПИДЕМИЛОГИЈЕ.
НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ ГРАДСKО ПРИЗНАЊЕ БИЋЕ МУ УРУЧЕНО 18. ДЕЦЕМБРА KАДА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА СВЕЧАНА СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА.

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