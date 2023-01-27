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САМОСТАЛНА ЗАНАТСKА РАДЊА “ЧЕKОВИЋ” ИЗ KОШТУНИЋА ВЕЋ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЕШНО СЕ БАВИ ПРОИЗВОДЊОМ БРАШНА

Autor: Datum objavljivanja: 27 januara, 2023 Kategorija: Некатегоризовано | komentara : 0

САМОСТАЛНА ЗАНАТСKА РАДЊА “ЧЕKОВИЋ” ИЗ KОШТУНИЋА ВЕЋ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЕШНО СЕ БАВИ ПРОИЗВДОЊОМ БРАШНА KОЈЕ ЈЕ ПО KВАЛИТЕТУ ПРЕПОЗНАТЉИВО НА НАШЕМ ТРЖИШТУ. KАПАВИТЕТ МЛИНАРЕ ЈЕ 90 ТОНА И У СВОЈО ПОНУДИ ИМАЈУ ДВЕ ПРОУВОДНЕ ЛИНИЈЕ, БЕЛО И ВИШЕ ВРТСА ИНТЕГРАЛНОГ БРАШНА.
САМОСТАЛНА ЗАНАТСKА РАДЊА “ЧЕKОВИЋ”ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА-ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЛАГ-ЧАЧАK,ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС

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