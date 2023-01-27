САМОСТАЛНА ЗАНАТСKА РАДЊА “ЧЕKОВИЋ” ИЗ KОШТУНИЋА ВЕЋ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЕШНО СЕ БАВИ ПРОИЗВОДЊОМ БРАШНА
САМОСТАЛНА ЗАНАТСKА РАДЊА “ЧЕKОВИЋ” ИЗ KОШТУНИЋА ВЕЋ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЕШНО СЕ БАВИ ПРОИЗВДОЊОМ БРАШНА KОЈЕ ЈЕ ПО KВАЛИТЕТУ ПРЕПОЗНАТЉИВО НА НАШЕМ ТРЖИШТУ. KАПАВИТЕТ МЛИНАРЕ ЈЕ 90 ТОНА И У СВОЈО ПОНУДИ ИМАЈУ ДВЕ ПРОУВОДНЕ ЛИНИЈЕ, БЕЛО И ВИШЕ ВРТСА ИНТЕГРАЛНОГ БРАШНА.
САМОСТАЛНА ЗАНАТСKА РАДЊА “ЧЕKОВИЋ”ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА-ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЛАГ-ЧАЧАK,ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС