Председништво ПСС – БК донело стратешке одлуке након парламентарних избора
Аутор фотографије Г.Н.
На седници Председништва Покрета снага Србије – БК, одржаној у проширеном саставу у Београду, уз учешће председнице Извршног одбора, представника Изборног штаба и координатора, детаљно су анализирани званични резултати ванредних парламентарних избора који су одржани 25. октобра 2026. године. На овом састанку свеобухватно је разматрана актуелна политичка ситуација, социо-економски положај чланова и симпатизера Покрета, као и дугорочни правци будућег политичког, парламентарног и инфраструктурног деловања организације на свим нивоима.
Лидер Покрета, Драгомир Карић, упутио је изразе најдубље захвалности грађанима на указаном поверењу и снажној подршци исказаној на протеклим изборима. Он је посебно нагласио историјски значај и успех нашег самосталног изборног наступа, истакавши да остварени резултати потврђују исправност наше политике и представљају чврст, дугорочан ослонац за даљи плодотворан рад и будуће успехе Покрета.
Озбиљан организациони успех након 22 године паузе
У оквиру прве тачке дневног реда, која је била посвећена анализи изборних резултата са освртом на досадашњи рад, руководство Покрета је изразило изузетан понос због оствареног резултата. Покрет је изразио изузетан понос због позива упућеног грађанима путем друштвених мрежа да доставе предлоге својих кандидата за народне посланике, те је од укупно 250 кандидата чак 143 предложено од стране грађана, што је први пут у историји нашег парламентаризма да је нека политичка организација то учинила. Битно је истаћи да листу кандидата Покрета за посланике чини чак 60% жена, тако да смо и у том смислу пионири на домаћој политичкој сцени. Чланови Председништва су истакли да овај резултат има огромну политичку тежину, имајући у виду да је Покрет на ове изборе изашао потпуно самостално након вишегодишње паузе и тачно 22 године од последњег самосталног изласка на биралишта.
У званичном закључку седнице наглашено је да је ово значајан резултат који реално надмашује збир гласова многих опозиционих странака које су деценијама непрекидно присутне на политичкој сцени Србије и уживају сталну логистичку подршку. Председништво је констатовало да изборни резултати, иако у бројевима нису у потпуности испунили првобитна максимална очекивања у погледу уласка у парламент, ни на који начин не уманјују значај оствареног организационог напретка. Подршка грађана на терену јасно је показала да јавност препознаје и жели аутентичну политику економског развоја, стабилности и просперитета Србије.
Посебно је подвучено да је Покрет за изузетно кратко време успео да направи историјски подвиг – потпуно је обновљено организационо деловање у чак 111 општина широм Србије, формирана је чврста локална инфраструктура и отворене су нове канцеларије, и то након готово 22 године. Овај резултат представља несумњив успех на пољу страначке логистике и дефинитивну потврду да идеје и програм Покрета снага Србије – БК имају своје стабилно и препознатљиво место на политичкој сцени Србије. У плану је отварање 200 канцеларија у свим већим општинама и месним заједницама.
Веома смо задовољни јер смо на изборима имали 3.857 контролора, иако смо се сусретали са нерегуларностима. Наиме, дешавало се да пријављени члан бирачког одбора, када дође на бирачко место, не буде на списку, као и да се члану или заменику локалне изборне комисије не да увид у записник са бирачког места. Битно је истаћи да су наши представници у локалним изборним комисијама и контролори својим знањем, продорношћу и упорношћу све наведено успешно превазишли.
Суочавање са нерегуларним изборним околностима
Током анализе изборног процеса, Председништво је мапирало кључне отежавајуће факторе који су директно утицали на крајњи исход гласања. Као главни изазови издвојени су:
• Изузетно кратко трајање изборне кампање, што је лимитирало могућност да програм стигне до сваког бирача.
• Минимална и неравноправна заступљеност Покрета у водећем медијском простору.
• Изражена „референдумска атмосфера“ током изборног дана, која је поларизовала бирачко тело и угушила простор за економске теме.
• Снажни притисци и претње са којима су се страначки активисти, волонтери и чланови свакодневно сусретали на терену, а које их, према речима руководства, нису ни најмање поколебале у борби.
Истакнуто је да Покрет упркос свему остаје доследан својој базичној политици грађења, дијалога и заједништва, а никако рушења, деструкције и политичког прогона. Фокус деловања Покрета остаје афирмативан – борба „за“ бољу Србију, а не острашћено деловање „против“ политичких неистомишљеника.
Правна битка против 1.483 случаја политичких притисака
На седници су детаљно разматрани званични извештаји са терена о уоченим неправилностима током самог изборног процеса, као и веома озбиљни наводи о отвореним политичким притисцима, застрашивању и класичном мобингу над запосленима у јавном и приватном сектору због њиховог политичког опредељења. Председништво је изразило дубоку забринутост због прецизних информација којима Покрет у овом тренутку располаже, а које документују тачно 1.483 појединачна случаја наводних политичких притисака, угрожавања основног радноправног положаја запослених грађана и других бруталних облика дискриминације на радном месту.
Руководство ПСС – БК најоштрије је осудило сваки покушај да се грађанима Србије ускраћује елементарно право на рад, професионално достојанство и слободу политичког изражавања. Поручено је да нико у модерној Србији не сме и не може да изгуби посао или трпи санкције само зато што мисли другачије, подржава алтернативну политичку опцију или користи своја Уставом загарантована грађанска права. Покрет децидно захтева од свих послодаваца и државних институција да се моментално обуставе сва отпуштања, премештаји и други дисциплински поступци за које се утврди да су мотивисани политичком припадношћу запослених.
Разбијање атмосфере страха међу домаћим привредницима
Посебан осврт направљен је на економски амбијент током кампање, где је указано на забрињавајућу атмосферу страха која је владала међу појединим привредницима и власницима предузећа. Према поузданим информацијама са терена, многи домаћи привредници током изборне кампање нису били спремни да јавно приме, угосте или пруже логистичку подршку кандидатима Покрета искључиво због реалне бојазни од могућих накнадних политичких, инспекцијских и економских консеквенци по њихово пословање. Председништво је констатовало да таква атмосфера, уколико добије и судску потврду, представља најозбиљнију препреку слободном политичком деловању и развоју здравог демократског дијалога у земљи. Истакнуто је да Покрет са завршетком избора улази у период знатно слободнијег, отворенијег и интензивнијег јавног деловања. Намера ПСС – БК је да кроз директне и непосредне разговоре са привредницима, пољопривредницима, омладином и радницима на терену представи конкретна и примењива решења за економски препород и напредак Србије, без страха од било чије политичке одмазде.
Припреме за председничке изборе и кандидатура
Као кључни приоритет за наредни период, Председништво је дефинисало фокусирање на предстојеће председничке изборе, који су означени као главна и историјска шанса за пуни повратак Покрета на највишу политичку сцену. Наглашено је да се у изборну акцију и подизање инфраструктуре мора кренути одмах, без дана одлагања. У склопу тих припрема, у наредном периоду се оправдано очекује и далеко већа медијска и јавна видљивост председника и лидера Покрета Богољуба Карића, као и саме организације у целини. Порука седнице је јасна: Покрет креће пуном снагом напред до коначне победе.
У вези са председничким изборима, Председништво је донело званичну одлуку да се у даљем унутарстраначком поступку селекције разматрају три потенцијална кандидата Покрета снага Србије – БК за председника Републике Србије. Коначна и обавезујућа одлука о томе ко ће бити званични председнички кандидат биће донета на предстојећој седници Главног одбора Покрета, строго у складу са статутарним процедурама и роковима. Чланови Председништва су се усагласили око јасног критеријума: будући кандидат мора бити персонификација политике економског развоја, високе националне одговорности, друштвене и социјалне стабилности, широке међународне сарадње и креирања бољих економских услова живота за све породице у Србији.
Константан прилив новог чланства
На самом крају заседања, Председништво је са задовољством констатовало да на терену постоји огроман и константан прилив новог чланства и велико интересовање грађана за активно укључивање у рад Покрета снага Србије – БК, међу којима је и велики број чланова и активиста из других политичких опција. Основни узрок за овако висок степен интересовања јавности препознаје се у доследном, вишедеценијском програмском опредељењу Покрета за економски развој, отварање нових радних места, снажну подршку домаћим привредницима и предузетницима, привлачење здравих инвестиција, убрзан развој пољопривредних газдинстава и равномеран регионални напредак свих крајева Србије.
Покрет ће у наредним недељама и месецима наставити са убрзаним јачањем унутрашње организационе мреже, отварањем нових регионалних и општинских канцеларија, окупљањем високообразованих, стручних, младих и способних људи, као и са сталним, директним разговорима са народом на терену. Све наведено спроводиће организовани, обучени тимови у изборним штабовима, јер се Покрет спрема за председничке изборе, а благовремено се припрема и за покрајинске изборе предвиђене за следећу годину, као и за локалне изборе који ће бити расписани у наредном периоду.
Циљ Покрета снага Србије – БК никада неће бити политика сукоба, вештачких подела, дестабилизације државе и међусобног оптуживања, већ искључиво политика неуморног рада, изградње, економског напретка и достојанственог живота сваког грађанина. Покрет остаје трајно доследан својој јасној визији модерне, економски моћне и просперитетне Србије у којој ће сваки грађанин, без обзира на партијску књижицу или политичко опредељење, имати елементарно право на достојанствен рад, слободно мишљење и једнаке шансе за успех.
Наш Покрет широм отвара врата свима који препознају вредности за које се залажемо – стабилну и јаку породицу, очување традиције и идеале које као народ негујемо деценијама. Добродошли су како искусни политички актери, тако и људи који тек улазе у политику, а који желе да сопственим примером покажу да се залажу за ове племените циљеве.
Председништво је упутило најдубљу захвалност свим кандидатима за народне посланике, координаторима, локалним повереницима, члановима бирачких одбора, активистима и десетинама хиљада грађана који су својом енергијом и пожртвованошћу изнели ову изборну кампању. Избори су завршени, али наша одговорност према народу и Србији тек почиње. Пред нама је период још озбиљнијег, организованијег и одговорнијег рада за добробит отаџбине.
Секретаријат Покрета снага Србије – БК