ИНТЕГРАЦИЈА КОМПАНИЈА ИВЕКО И ТАТА МОТОРС
Компаније „Тата Моторс Лимитед”, највецћи индијски произвођач комерцијалних возила, и „Ивецо Гроуп Н.В.”, водец́и међународни актер у области комерцијалних возила, аутобуса и погонских система, данас су заједно означиле нови почетак као глобална компанија за комерцијалну мобилност.
Овај субјект поседује обим, домет и способности неопходне за конкурентност и раст на различитим тржиштима и кроз различите технолошке циклусе. Као четврти највец́и произвођач комерцијалних возила на свету, ова нова компанија обједињује богато индустријско наслеђе, снажне брендове и комплементарне портфолије производа који покривају целокупан спектар комерцијалне мобилности, уз стратешки диверзификовано и растуц́е присуство у Европи, Индији, Јужној Америци, Азији, на Блиском истоку и у Африци.