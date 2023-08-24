Nalazite se ovde:Naslovna » Некатегоризовано » НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У ПРВИХ ОСАМ МЕСЕЦИ ОВЕ ГОДИНЕ ЗАБЕЛЕЖЕН МАЊИ БРОЈ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ.

НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У ПРВИХ ОСАМ МЕСЕЦИ ОВЕ ГОДИНЕ ЗАБЕЛЕЖЕН МАЊИ БРОЈ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ.

Autor: Datum objavljivanja: 24 avgusta, 2023 Kategorija: Некатегоризовано | komentara : 0

НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У ПРВИХ ОСАМ МЕСЕЦИ ОВЕ ГОДИНЕ ЗАБЕЛЕЖЕН ЈЕ МАЊИ БРОЈ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ. НАДЛЕЖНИ ИЗ СЛУЖБЕ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА У ЧАЧКУ АПЕЛУЈУ НА ГРАДЈАНЕ ДА НЕ ПАЛЕ ВАТРУ НА ОТОВРЕНОМ ПРОСТОРУ,ЈЕР НА ТАЈ НАЧИН, УГРОЖАВАЈУ СВОЈУ И БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ ОКО СЕБЕ,А ЧЕСТО НАНОСЕ И ВЕЛИКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ. ЗА НЕПОШТОВАЊЕ ОДРЕДБИ ПРЕДВИДЈЕНЕ СУ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24358

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top