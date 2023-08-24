НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У ПРВИХ ОСАМ МЕСЕЦИ ОВЕ ГОДИНЕ ЗАБЕЛЕЖЕН МАЊИ БРОЈ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ.
НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У ПРВИХ ОСАМ МЕСЕЦИ ОВЕ ГОДИНЕ ЗАБЕЛЕЖЕН ЈЕ МАЊИ БРОЈ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ. НАДЛЕЖНИ ИЗ СЛУЖБЕ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА У ЧАЧКУ АПЕЛУЈУ НА ГРАДЈАНЕ ДА НЕ ПАЛЕ ВАТРУ НА ОТОВРЕНОМ ПРОСТОРУ,ЈЕР НА ТАЈ НАЧИН, УГРОЖАВАЈУ СВОЈУ И БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ ОКО СЕБЕ,А ЧЕСТО НАНОСЕ И ВЕЛИКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ. ЗА НЕПОШТОВАЊЕ ОДРЕДБИ ПРЕДВИДЈЕНЕ СУ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ.