Чачак добио значајну подршку од ЈКП Шумадија Крагујевац услед проблема на водоводном систему „Рзав“
Данас је град Чачак добио значајну подршку од ЈКП Шумадија Крагујевац услед проблема на водоводном систему „Рзав“ и отежаног водоснабдевања грађана Чачка. На иницијативу Сектора за ванредне ситуације града Чачка, из Крагујевца је упућена цистерна са 10.000 литара техничке воде, док је ЈКП Шумадија Крагујевац организовало и допремило додатних 15.000 литара пијаће воде као помоћ грађанима Чачка. Вршилац дужности директора ЈКП Шумадија Крагујевац Александар Милошевић истакао је да ће град Чачак увек моћи да рачуна на помоћ Крагујевца, уз поруку подршке и поздраве градоначелника Николе Дашића грађанима Чачка. Донацију су примили помоћник градоначелника Милош Теофиловић и представник Сектора за ванредне ситуације Братислав Зечевић, који су захвалили на брзој реакцији, помоћи и подршци у тренутку отежаног водоснабдевања.
Из ЈКП Шумадија Крагујевац поручују да се надају да ће ова донација макар делимично олакшати свакодневицу грађанима Чачка до потпуне нормализације система водоснабдевања.