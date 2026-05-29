ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА
ЈУТРОС ЈЕ ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗБОГ ЦЕЛОКУПНЕ СИТУАЦИЈЕ СА ВОДОСНАБДЕВАЊЕМ ГРАДА ЧАЧКА. ПРЕМА РЕЧИМА ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ВЛАДАНА МИЛИЋА, ЈУЧЕ ЈЕ ДОШЛО ДО НОВОГ КВАРА НА РЗАВСКОМ ЦЕВОДОВОДУ, НА МЕСТУ ГДЕ ЈЕ ПРЕТХОДНИХ ДАНА РАЂЕНА САНАЦИЈА. ЗБОГ ТОГА ЈЕ ОБУСТАВЉЕНА ИСПОРУКА ВОДЕ У НАШЕМ ГРАДУ. “ОЧЕКУЈЕМО ДА СЕ СУТРА У ТОКУ ДАНА РЕШИ ОВАЈ ПРОБЛЕМ СА ЗАМЕНОМ ЦЕВИ, У ТОКУ ПОПОДНЕВА ПУЊЕЊЕ СИСТЕМА И СУТРА У ТОКУ ВЕЧЕРИ НАДАМО СЕ ДА ЋЕМО ИМАТИ ВОДУ ЗА ТЕХНИЧКУ УПОТРЕБУ“, РЕКАО ЈЕ МИЛИЋ. КАКО БИ ГРАЂАНИМА НАРЕДНА 24 САТА УЧИНИЛИ ПОДНОШЉИВИЈИМ У ПОМОЋ СУ ПРИТЕКЛИ ВОЈСКА И ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ, КАО И БРОЈНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.