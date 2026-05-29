Цистерне са пијаћом и техничком водом постављене на више локација у граду
Тренутно су цистерне са пијаћом и техничком водом постављене на више локација у граду. „У току је подела пијаће воде на Градском тргу, која је добијена као донација фирме „Вода Вода“. Из Лознице се очекује један шлепер флаширане воде коју ће бити подељен рањивим категоријама становништва. Сви ти становници могу се обратити на број 0800-112-032. То је бесплатна линија Ситуационог центра Града Чачка, која је доступна 24 сата“, изјавио је данас Братислав Зечевић, шеф Службе за безбедност и заштиту. Он је нагласио да ће вероватно током сутрашњег дана, што зависи од процене и оптерећења целокупног система заштите и спасавања, бити ангажовано једно одељење Јединице цивилне заштите у расподели воде за угрожене категорије становништва.
Тренутне локације цистерни
Цистерне са водом за техничку употребу:
- Ватрогасни дом – Авлаџиница
- Стоп Шоп – Авенија
- ОШ „Филип Филиповић“
- Хотел „Морава“
- Љубић кеј – игралиште
Цистерне са водом за пиће:
-Улица Данице Марковић – Љубић
- Авенија – „Стоп Шоп“
-Авенија – вртић „Бамби“
- ОШ „Филип Филиповић“
- Стари Аутопревоз – Улица кнеза Милоша
- Градски трг
- Плава хала – Атеница
- Сајмиште
-Ватрогасни дом – Авлаџиница