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ПОТПИСАНА ПРВА ГРУПА ОД 123 УГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Autor: Datum objavljivanja: maj 29, 2026 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

ДАНАС ЈЕ У САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОТПИСАНА ПРВА ГРУПА ОД 123 УГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПО КОНКУРСУ КОЈИ ЈЕ РАСПИСАН 12. ДЕЦЕМБРА 2025. ГОДИНЕ И КОЈИ ЈЕ ТРАЈАО ДО 26. ЈАНУАРА ОВЕ ГОДИНЕ. ПРЕМА РЕЧИМА ВЛАДИМИРА ГОЈГИЋА, НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЧАЧКА НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ГРАЂАНА ЈЕ ЗА БИЛО ЗА ЗАМЕНУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ, ЗА УГРАДЊУ КОТЛОВА И СОЛАРНИХ ПАНЕЛА. КАКО ЈЕ ОВОМ ПРИЛИКОМ НАВЕДЕНО, ДРУГА ГРУПА ОД 134 УГОВОРА, БИЋЕ ПОТПИСАНА СРЕДИНОМ ЈУНА.

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