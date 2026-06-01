ДИРЕКТОР ВОДОВОДА О САНАЦИЈИ КВАРА
Према последњој информацији коју имамо од колега са водосистема „Рзав“, у току је завршна фаза пуњења цевовода, која је изузетно компликована и одговорна. Имајући у виду да тај цевовод треба напунити, испустити ваздух и када буде цевовод под притиском, следећа фаза је отварање испоруке воде корисницима водосистема „Рзав“. Након тога не би требало да има никаквих проблема, само стрпљења да се том водом попуни градска мрежа, подсистеми и резервоари- рекао је директор Пантовић. Он је нагласио да је процена свих са терена да ће интервенција пуњења цевовода бити завршена за неколико сати, након чега би почела испорука воде свим корисницима система „Рзав“.