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УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МЕЛАНОМА У ОКВИРУ КАРАВАНА ЗДРАВЉА ПОСЕТИЛО ЧАЧАК

Autor: Datum objavljivanja: jun 01, 2026 Kategorija: Друштво, Здравство | komentara : 0

УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МЕЛАНОМА ЈЕ ЈУЧЕ ПОСЕТИЛО ЧАЧАК СА НАМЕРОМ ДА ОДРЖИ ТРИБИНУ СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СВИМ МЛАДИМ ЉУДИМА СА ЦИЉЕМ ДА УТИЧУ НА СВЕСТ О ТОМЕ КОЛИКО ЈЕ ВАЖНО ДА ВОДЕ РАЧУНА О СВОМ ЗДРАВЉУ. ЗБОГ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УСЛЕД НЕДОСТАТКА ВОДЕ, ПРЕДАВАЊЕ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО, АЛИ ЈЕ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ НА КОЈОЈ СУ ИСТАКНУТИ ИНДИКАТОРИ, ПРЕВЕНЦИЈА И ЗНАЧАЈ САМОПРЕГЛЕДА КОД МЕЛАНОМА.
ОВЕ ТРИБИНЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ У ОКВИРУ КАРАВАНА ЗДРАВЉА КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МЕЛАНОМА СПРОВОДИ ГОДИНАМА УНАЗАД.

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