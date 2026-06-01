УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МЕЛАНОМА У ОКВИРУ КАРАВАНА ЗДРАВЉА ПОСЕТИЛО ЧАЧАК
УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МЕЛАНОМА ЈЕ ЈУЧЕ ПОСЕТИЛО ЧАЧАК СА НАМЕРОМ ДА ОДРЖИ ТРИБИНУ СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СВИМ МЛАДИМ ЉУДИМА СА ЦИЉЕМ ДА УТИЧУ НА СВЕСТ О ТОМЕ КОЛИКО ЈЕ ВАЖНО ДА ВОДЕ РАЧУНА О СВОМ ЗДРАВЉУ. ЗБОГ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УСЛЕД НЕДОСТАТКА ВОДЕ, ПРЕДАВАЊЕ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО, АЛИ ЈЕ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ НА КОЈОЈ СУ ИСТАКНУТИ ИНДИКАТОРИ, ПРЕВЕНЦИЈА И ЗНАЧАЈ САМОПРЕГЛЕДА КОД МЕЛАНОМА.
ОВЕ ТРИБИНЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ У ОКВИРУ КАРАВАНА ЗДРАВЉА КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МЕЛАНОМА СПРОВОДИ ГОДИНАМА УНАЗАД.