БОГОЉУБ КАРИЋ: ВРЊАЧКА БАЊА — СРБИЈА КОЈА ИМА СВЕ!
Аутор фотографије Г.Н.
Врњачка Бања, 17. август 2026. године
Планирали смо да прошетамо километар-два кроз Врњачку Бању.
А шетали смо скоро четири сата.
Зашто?
Зато што су нас на сваком кораку заустављали људи. Хиљаде поздрава, руковања, загрљаја, фотографија и разговора. Било је и суза.
То се не може наручити, организовати нити одглумити.
То је народ. То је Србија.
И док сам пролазио Врњачком Бањом, поново сам размишљао колико богатство наша земља има пред очима, а још га нисмо довољно претворили у бољи живот наших људи.
Други имају нафту.
Ми имамо наше бање, минералне и термалне воде, планине, реке, плодну земљу, здраву храну, културу, традицију и гостопримство нашег народа.
То је наша нафта!
Врњачка Бања може и мора да буде један од водећих европских и светских центара здравственог, бањског, породичног, спортског и конгресног туризма.
Туризам је фабрика без димњака.
Он запошљава хотеле, ресторане, пољопривреднике, занатлије, превознике, трговце, лекаре, физиотерапеуте, младе људе — читав један крај.
Зато не треба да питамо шта Србији недостаје.
Треба да погледамо шта нам је Бог већ дао и да то паметно развијамо.
Наш задатак је да природно богатство Србије претворимо у радна места, добре плате, пуне хотеле, нове инвестиције и достојанствен живот наших породица.
А Врњачка Бања је један од најлепших доказа колико Србија може.
Врњачка Бања — Србија!
Да наше богатство коначно претворимо у богатство и бољи живот нашег народа.
Богољуб Карић
Покрет снага Србије БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар. Миротворац. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом, оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој и члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Номинант за Нобелову награду 2024.