Министар туризма и омладине Хусеин Мемић истакао да српска села имају изузетан туристички потенцијал који није у довољној мери искоришћен
Министар туризма и омладине Хусеин Мемић истакао је да српска села имају изузетан туристички потенцијал који није у довољној мери искоришћен и препознат те да ће држава настојати да реши тај проблем помоћу платформе „Села Србије“. Оценио је да ће 2026. година бити рекордна за српски туризам.
Казао је да највише страних туриста долази из Русије, Турске и земаља региона, а да им је осим престонице занимљив Златибор као и Врњачка Бања.