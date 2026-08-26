БОГОЉУБ КАРИЋ:НУШИЋ БИ ДАНАС ИМАО ШТА ДА ЗАПИШЕ — А ИВАЊИЦА МОРА ПОНОВО ДА ПРОИЗВОДИ
„НЕКА СВИ ГОВОРЕ, А НАРОД НЕКА ОДЛУЧИ. А МИ МОРАМО ДА ВРАТИМО РАД, ПРОИЗВОДЊУ И ПЕРСПЕКТИВУ НАШОЈ ДЕЦИ.“
Богољуб Карић посетио је данас Ивањицу током Нушићијаде, где је у разговору са грађанима поручио да Србији нису потребне нове поделе и сукоби, већ слободан разговор, међусобно поштовање и право народа да на изборима одлучује ко ће водити земљу.
„Дошао сам у Ивањицу без великог протокола. Дошао сам да прошетам, да разговарам са људима, да чујем шта мисле и, наравно, да се мало нашалимо — јер где ћемо то ако не код Нушића“, рекао је Карић.
Осврћући се на атмосферу која је пратила овогодишњу Нушићијаду, Карић је поручио:
„Овде су ових дана и власт, и опозиција, и студенти, и народ. Само нам још Нушић недостаје да седне негде са стране, насмеје се и све ово запише. Материјала би, сигуран сам, имао за нову комедију.“
Карић је нагласио да не жели да дели грађане према томе кога политички подржавају.
„НЕКА СТУДЕНТИ КАЖУ ШТА МИСЛЕ. НЕКА ВЛАСТ КАЖЕ ШТА МИСЛИ. НЕКА ОПОЗИЦИЈА КАЖЕ ШТА МИСЛИ. СРБИЈА МОРА ДА БУДЕ ЗЕМЉА У КОЈОЈ СЕ НИКО НЕ ПЛАШИ ДРУГАЧИЈЕГ МИШЉЕЊА. А НА КРАЈУ — НЕКА НАРОД ОДЛУЧИ НА ИЗБОРИМА.“
Карић је поручио да политичке разлике морају да се решавају демократски и мирно.
„Не насиљем. Не увредама. Не мржњом једних према другима. На крају мора да одлучи народ — својим гласом на изборима. То је демократија.“
НЕ МОГУ ДА ПРОЂЕМ КРОЗ ИВАЊИЦУ, А ДА НЕ ГОВОРИМ О ЊЕНОЈ ЕКОНОМИЈИ
„Али ја сам пре свега послован човек.
И немогуће ми је да будем у Ивањици, граду који је некада имао тако снажну и познату индустрију, а да о томе данас не кажем ни реч.
ЈАВОР. ШПИК. ИНДУСТРИЈА ТЕПИХА ИВАЊИЦА. ПРОЛЕТЕР. МЕТАЛАЦ. ГРАДИТЕЉ.
То нису била само имена на фабричким капијама.
То су били велики системи. Хиљаде радника. Хиљаде породица. Знање, производња, извоз и сигурност за читав један крај.
И све су то створили људи Ивањице.
ВРЕДНИ. РАДНИ. СПОСОБНИ. ПРЕДУЗИМЉИВИ ЉУДИ.
Људи који су знали да воде фабрике, да организују производњу, да направе производ и да га продају широм Југославије и света.
Ја сам цео свој живот посветио послу, предузетништву, производњи и идеји економске револуције.
Зато верујем да је данас, можда више него икада, време да Ивањици вратимо њен привредни сјај.
Али не тако што ћемо копирати фабрике из прошлог века.
НЕ ТРЕБА НАМ ИНДУСТРИЈА ЈУЧЕРАШЊИЦЕ.
ТРЕБА НАМ ИНДУСТРИЈА БУДУЋНОСТИ.
Данас имамо оно што наши очеви и дедови нису могли ни да замисле.
Имамо савремене технологије. Имамо вештачку интелигенцију. Имамо ИТ. Имамо роботизацију и аутоматизацију производње.
Имамо машине које омогућавају да се производи БРЖЕ, ВИШЕ, КВАЛИТЕТНИЈЕ И КОНКУРЕНТНИЈЕ него икада раније.
А Ивањица већ има оно најважније:
ИМА ЉУДЕ. ИМА ЗНАЊЕ.
ИМА ТРАДИЦИЈУ РАДА. ИМА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ.
Зато мој сан није да причамо како је Ивањица некада била велика.
Мој циљ је да разговарамо о томе КАКО ЋЕ ИВАЊИЦА ПОНОВО БИТИ ВЕЛИКА.
Да овде ничу нове породичне компаније.
Да се развијају модерна дрвна и текстилна индустрија, прерада хране, пољопривреда, туризам, ИТ и нове технологије.
Да од мале породичне радионице настане предузеће. Од предузећа фабрика. А од стотина таквих компанија — НОВА ИВАЊИЧКА ПРИВРЕДА.
И да наша деца више не морају да бирају између свог родног града и своје будућности.
Хоћу да млади човек може да остане у Ивањици, да има добар посао, добру плату, да оснује породицу, направи дом и овде подиже своју децу.
А ОНИ КОЈИ СУ ОТИШЛИ — ДА ИМАЈУ ЗБОГ ЧЕГА ДА СЕ ВРАТЕ.
То је економска политика која је Србији потребна. Не само у Ивањици. У сваком нашем граду и свакој нашој општини.“
НУШИЋ ЈЕ НАРОДНИ
Говорећи о самој Нушићијади, Карић је поручио да она не сме да буде ничија партијска својина.
„Нушић није ни власт ни опозиција. Нушић припада народу.
Нушићијада треба да остане празник Ивањице, културе, хумора, сатире и слободне речи.
Политичар мора да буде међу људима. Да чује похвалу, али још више да буде спреман да чује критику.
Јер ко жели само аплауз — тај не треба да иде међу народ.
А Нушић нас је одавно научио:
ВЛАСТ КОЈА ПРЕСТАНЕ ДА СЛУША НАРОД — ПРЕ ИЛИ КАСНИЈЕ ПОСТАНЕ НУШИЋЕВА КОМЕДИЈА.
Зато нека се Ивањица смеје. Нека говори. Нека се људи и не слажу.
Али немојмо делити Србију.
ВЛАСТ ПРОЛАЗИ. ОПОЗИЦИЈА ПРОЛАЗИ.
А НАРОД И СРБИЈА ОСТАЈУ.
И зато из Ивањице данас шаљем још једну поруку:
ДА ВРАТИМО ПРОИЗВОДЊУ.
ДА ВРАТИМО ДОБРО ПЛАЋЕНА РАДНА МЕСТА.
ДА ВРАТИМО НАШУ ДЕЦУ.
ДА ВРАТИМО ИВАЊИЦИ ЊЕН СЈАЈ.“
ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И РАЂА!
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!