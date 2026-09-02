БОГОЉУБ КАРИЋ:ЗНАЊЕ ЈЕ НАЈВЕЋИ КАПИТАЛ СРБИЈЕ
Поводом почетка школске 2026/2027. године
Драги ђаци, поштовани родитељи и просветни радници,
Први дан школе је, по мом уверењу, најлепши дан у српској години. Лепши од сваке пословне победе, од сваког потписаног уговора и од сваке отворене фабрике. Јер тог јутра Србија не отвара врата једне зграде — она отвара врата своје будућности. И док гледам прваке са ранцима готово већим од њих самих, како стидљиво прелазе школски праг, знам да ту, у тим малим корацима, почиње све оно што ћемо као народ бити за двадесет и тридесет година.
Цео свој век провео сам градећи. Градио сам предузећа, фабрике, куће и путеве, у својој земљи и у свету. И могу вам рећи, из пуног искуства, да ниједна инвестиција не враћа онолико колико враћа улагање у знање. Капитал се може изгубити, тржишта се мењају, зграде старе — али оно што човек понесе у својој глави и свом карактеру не може му одузети ниједна криза и ниједна околност. Знање је једина имовина која се не троши када се дели, већ расте.
Као председник Међународног комитета „Никола Тесла“, често се подсетим одакле је кренуо наш највећи ум. Не из великог града и не из богате куће, већ из једне мале средине, са књигом у руци и са радозналошћу која није хтела да се смири. Тај ген Србија и данас има. Наша деца су даровита, брза и паметна — то из године у годину потврђују на светским олимпијадама знања, где мале државе ретко побеђују велике, а Србија побеђује.
Зато вам, драги ђаци, не бих пожелео само добре оцене. Пожелео бих вам нешто важније: да учите због себе, а не због дневника. Питајте „зашто“ и онда када одговор није у уџбенику. Данас знање више није закључано у једној књизи — имате уз себе технологије и вештачку интелигенцију какве моја генерација није могла ни да сања. Али запамтите једно: машина може да вам да одговор, само човек може да постави право питање. Та разлика је ваша највећа предност и њу никада немојте препустити никоме.
Родитељима желим стрпљења, а просветним радницима желим оно што им друштво дугује — поштовање. Учитељ и наставник обављају најодговорнији посао у свакој држави, јер обликују људе, а не ствари. Ниједна економија, ма колико снажна била, није надмашила квалитет својих школа. Улагање у просвету није трошак буџета; то је једина инвестиција која се сигурно враћа, и то вишеструко.
На крају, моја најискренија жеља. Србији не недостаје памети — Србији је потребно да та памет остане код куће. Зато радимо, и морамо радити много више, да наша земља младом човеку понуди разлог да остане: посао достојан његовог знања, услове за науку и
предузетништво и сигурност да се труд овде исплати. Знање које остане у Србији је највећи капитал који ова држава може да има, и једини који нам нико не може одузети.
Срећан почетак школске године. Нека вам ова година буде пуна радозналости, добрих пријатеља и успеха — а Србији, нека буде година у којој се знању враћа оно место које му припада.
Богољуб Ј. Карић
Београд, 1. септембар 2026.