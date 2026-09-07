КАРИЋ У ПОЖАРЕВЦУ: ОВОМ ГРАДУ НИСУ ПОТРЕБНА НОВА ОБЕЋАЊА — ПОТРЕБНЕ СУ НОВЕ ФАБРИКЕ!
Пожаревац је данас, на отварању Љубичевских коњичких игара, показао своје најлепше лице.
Величанствени дефиле кроз град, коњаници, чезе, деца, традиција Љубичева и велики број грађана створили су атмосферу која се памти.
За мене је посебно било дирљиво што сам на сваком кораку сусретао људе који су желели да се поздравимо, разговарамо и фотографишемо. Сто метара претворило се у четири сата разговора са грађанима!
То није само подршка једном човеку или Покрету СНАГА СРБИЈЕ. За мене је то порука да људи желе промену економске политике — желе рад, производњу, инвестиције, фабрике и сигурну будућност за своју децу.
ПОЖАРЕВАЦ ЗАСЛУЖУЈЕ МНОГО ВИШЕ!
Овај крај је некада имао снажну привреду, комбинате и предузећа која су запошљавала хиљаде људи. Многи привредни капацитети нестали су или су ослабљени током транзиције, а последице тога породице осећају и данас.
А Пожаревац има огромне могућности — близину Београда, земљу, традицију, пољопривреду, енергетику, туризам и, пре свега, способне људе.
Још пре готово три деценије доводио сам потенцијалне инвеститоре из Америке и Канаде са идејом инвестиције од око 120 милиона долара у развој комплекса око Љубичева: ергеле, хиподрома, голф терена, хотела са пет звездица и пратећих садржаја.
Желели смо да Пожаревац и Љубичево постану туристички и спортски центар европског ранга.
Та визија тада није реализована. Али то не значи да треба одустати од великих идеја.
Напротив!
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – Богољуб Карић заступа економску политику засновану на новим инвестицијама, производњи, породичном предузетништву и отварању фабрика широм Србије.
Пожаревцу су потребни нови производни погони, нова радна места и велики развојни пројекти који ће младим људима дати разлог да овде остану, оснују породице и граде своју будућност.
Наш циљ није да Пожаревац преживљава. Наш циљ је да Пожаревац производи, извози, запошљава и поново постане један од најснажнијих привредних центара Србије.
За сваки град мора да постоји конкретна развојна стратегија: шта производимо, кога доводимо да инвестира, колико нових радних места отварамо и шта градимо у наредне четири године.
ТО ЈЕ ЕКОНОМСКА РЕВОЛУЦИЈА О КОЈОЈ ГОВОРИМ.
Хвала Пожаревцу на данашњем дочеку, сваком човеку који ми је пришао, свакој породици, младом човеку и пензионеру са којима сам разговарао.
ПОЖАРЕВАЦ МОЖЕ МНОГО ВИШЕ. СРБИЈА МОЖЕ МНОГО ВИШЕ.
Морамо поново да производимо, градимо и побеђујемо!
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – Богољуб Карић