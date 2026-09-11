БОГОЉУБ КАРИЋ ГРАЂАНИМА И ЧЛАНОВИМАПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК У НОВОМ САДУВОЈВОДИНА ИМА ТИСУ, САВУ И СРПСКО МОРЕ — ДУНАВ.ЊЕН СЕЉАК НЕ СМЕ ДА ГЛЕДА У НЕБО И ЧЕКА КИШУ!
Драги моји,
Војводина има земљу. Има Тису. Има Саву. Има наше српско море — Дунав. А наш сељак и даље гледа у небо и чека када ће пасти киша.
То мора да се промени.
Наш циљ је да српском домаћину обезбедимо оно што најразвијеније пољопривредне земље одавно имају — савремене системе за наводњавање, укључујући систем „кап по кап“. Не сме производња хране у 21. веку да зависи од тога хоће ли пасти киша.
Хоћу Војводину која производи, прерађује, пакује, брендира и извози готов производ. Мој циљ је да Војводина ствара најмање 100 милијарди евра годишње кроз пољопривреду, прераду и готове производе.
Погледајте само Хрватску. Она од страних туриста годишње остварује више од 15 милијарди евра. А где су Немачка, Аустрија, Италија и остала европска тржишта?
Пре више од 20 година говорио сам: Србија не треба да увози салату коју може да произведе свака наша домаћица. Србија треба да извози салату! Назвао сам је фигуративно „Богољубова салата“. А после више од 20 година ми и даље увозимо оно што можемо сами да произведемо.
Зато сам данас у Новом Саду.
Ја могу да доведем стотине произвођача најсавременијих фабрика за прераду хране. Фабрика 21. века, са најновијом технологијом и вештачком интелигенцијом.
Наш парадајз, паприка, воће, житарице, месо и други производи не треба да напуштају Србију као јефтина сировина. Треба да излазе као готов производ са српским брендом — СРБИЈА ОРГАНИК.
То подиже цену. То ствара богатог сељака. То отвара фабрике и нова радна места.
Не треба да продајемо живу стоку и да други зарађују на преради. Прерада мора да се врати нашим људима. Највећи део зараде мора да остане у Србији.
Ми смо Пупинова и Теслина деца. Имамо знање, таленат и памет. Новак Ђоковић и Никола Јокић показују да човек из Србије може да буде најбољи на свету. Зашто онда српски пољопривредник и српска храна не би били светски шампиони?
Свим странкама које учествују на изборима желим успех. Нека пред грађане изађу са конкретним програмима и пројектима. Нека кажу: коју фабрику могу да доведу, шта могу да произведу, шта могу да извезу и колико нових радних места могу да створе.
А грађани нека гледају биографије, знање, искуство и доказане резултате кандидата. По томе треба да бирамо људе који ће водити Србију.
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
Председник Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Доктор филозофије (ПхД) из пословне дипломатије Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Професор Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Добитник Златне медаље за човечанство (Голд Медал фор Хуманитy) Светског филозофског форума, за изузетан допринос књизи „Дијагноза човечанства“. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије.