БOГОЉУБ КАРИЋ ГРАЂАНИМА И ЧЛАНОВИМА ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК У НОВОМ САДУ
ВОЈВОДИНА ИМА ТИСУ, САВУ И СРПСКО МОРЕ — ДУНАВ.
ЊЕН СЕЉАК НЕ СМЕ ДА ГЛЕДА У НЕБО И ЧЕКА КИШУ!
Драги моји,
Војводина има земљу. Има Тису. Има Саву. Има наше српско море — Дунав. А наш сељак и даље
гледа у небо и чека када ће пасти киша.
То мора да се промени.
Наш циљ је да српском домаћину обезбедимо оно што најразвијеније пољопривредне земље
одавно имају — савремене системе за наводњавање, укључујући систем „кап по кап“. Не сме
производња хране у 21. веку да зависи од тога хоће ли пасти киша.
Хоћу Војводину која производи, прерађује, пакује, брендира и извози готов производ. Мој циљ је
да Војводина ствара најмање 100 милијарди евра годишње кроз пољопривреду, прераду и
готове производе.
Погледајте само Хрватску. Она од страних туриста годишње остварује више од 15 милијарди евра. А
где су Немачка, Аустрија, Италија и остала европска тржишта?
Пре више од 20 година говорио сам: Србија не треба да увози салату коју може да произведе свака
наша домаћица. Србија треба да извози салату! Назвао сам је фигуративно „Богољубова салата“.
А после више од 20 година ми и даље увозимо оно што можемо сами да произведемо.
Зато сам данас у Новом Саду.
Ја могу да доведем стотине произвођача најсавременијих фабрика за прераду хране. Фабрика 21.
века, са најновијом технологијом и вештачком интелигенцијом.
Наш парадајз, паприка, воће, житарице, месо и други производи не треба да напуштају Србију као
јефтина сировина. Треба да излазе као готов производ са српским брендом — СРБИЈА
ОРГАНИК.
То подиже цену. То ствара богатог сељака. То отвара фабрике и нова радна места.
Не треба да продајемо живу стоку и да други зарађују на преради. Прерада мора да се врати нашим
људима. Највећи део зараде мора да остане у Србији.
Ми смо Пупинова и Теслина деца. Имамо знање, таленат и памет. Новак Ђоковић и Никола Јокић
показују да човек из Србије може да буде најбољи на свету. Зашто онда српски пољопривредник и
српска храна не би били светски шампиони?
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Свим странкама које учествују на изборима желим успех. Нека пред грађане изађу са
конкретним програмима и пројектима. Нека кажу: коју фабрику могу да доведу, шта могу да
произведу, шта могу да извезу и колико нових радних места могу да створе.
А грађани нека гледају биографије, знање, искуство и доказане резултате кандидата. По томе
треба да бирамо људе који ће водити Србију.
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
Председник Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК