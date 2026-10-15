ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ПУСТИО У ПОГОН ФАБРИКУ “РОБО МОТОРС” У КОТРАЖИ ЧИМЕ ЈЕ ОТВОРЕНО НОВО ПОГЛАВЉЕ ИНДУСТРИЈСКОГ РАЗВОЈА ОВОГ КРАЈА
ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ЈУЧЕ ЈЕ ПУСТИО У ПОГОН ФАБРИКУ “РОБО МОТОРС” У КОТРАЖИ ЧИМЕ ЈЕ ОТВОРЕНО НОВО ПОГЛАВЉЕ ИНДУСТРИЈСКОГ РАЗВОЈА ОВОГ КРАЈА. У ПРВОЈ ФАЗИ ФАБРИКА ЋЕ ЗАПОШЉАВАТИ 50 ЉУДИ И ПРОИЗВОДИЋЕ ЕЛЕКТРО МОТОРЕ ЗА ЦЕО СВЕТ, РЕЧЕНО ЈЕ ЈУЧЕ ПРИЛИКОМ ОТВАРАЊА.
ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС РЕАЛИЗАЦИЈИ ОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИМАО ЈЕ И ЧАЧАНСКИ ПРИВРЕДНИК, ИНАЧЕ РОДОМ ИЗ КОТРАЖЕ, ВЛАСНИК КОМПАНИЈЕ АУТОЧАЧАК, МИЛЕНКО КОСТИЋ.