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ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ПУСТИО У ПОГОН ФАБРИКУ “РОБО МОТОРС” У КОТРАЖИ ЧИМЕ ЈЕ ОТВОРЕНО НОВО ПОГЛАВЉЕ ИНДУСТРИЈСКОГ РАЗВОЈА ОВОГ КРАЈА

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 15, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ЈУЧЕ ЈЕ ПУСТИО У ПОГОН ФАБРИКУ “РОБО МОТОРС” У КОТРАЖИ ЧИМЕ ЈЕ ОТВОРЕНО НОВО ПОГЛАВЉЕ ИНДУСТРИЈСКОГ РАЗВОЈА ОВОГ КРАЈА. У ПРВОЈ ФАЗИ ФАБРИКА ЋЕ ЗАПОШЉАВАТИ 50 ЉУДИ И ПРОИЗВОДИЋЕ ЕЛЕКТРО МОТОРЕ ЗА ЦЕО СВЕТ, РЕЧЕНО ЈЕ ЈУЧЕ ПРИЛИКОМ ОТВАРАЊА.
ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС РЕАЛИЗАЦИЈИ ОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИМАО ЈЕ И ЧАЧАНСКИ ПРИВРЕДНИК, ИНАЧЕ РОДОМ ИЗ КОТРАЖЕ, ВЛАСНИК КОМПАНИЈЕ АУТОЧАЧАК, МИЛЕНКО КОСТИЋ.

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