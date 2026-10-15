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Православни верници славе Покров Пресвете Богородице

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 15, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Православни верници данас славе Покров Пресвете Богородице. На данашњи дан 911. године, за време цара Лава Мудрог, Богородица се током бдења јавила окупљеном народу на молитви у цркви у Цариграду. Верници су угледали Пресвету Мајку Божију са раширеним односно покровом на рукама, којим је покрила све присутне, дајући знак да под своје окриље узима све који верују у њу и њеног сина, Исуса Христа. Празник, установљен да подсећа на тај догађај, али и на непрекидно покровитељство Пресвете Богородице хришћанском роду, иако у календару СПЦ није обележен црвеним словом у народу је веома поштован.

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