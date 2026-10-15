Православни верници славе Покров Пресвете Богородице
Православни верници данас славе Покров Пресвете Богородице. На данашњи дан 911. године, за време цара Лава Мудрог, Богородица се током бдења јавила окупљеном народу на молитви у цркви у Цариграду. Верници су угледали Пресвету Мајку Божију са раширеним односно покровом на рукама, којим је покрила све присутне, дајући знак да под своје окриље узима све који верују у њу и њеног сина, Исуса Христа. Празник, установљен да подсећа на тај догађај, али и на непрекидно покровитељство Пресвете Богородице хришћанском роду, иако у календару СПЦ није обележен црвеним словом у народу је веома поштован.