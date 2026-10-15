Отворен девети конкурс “Светионик знања”, који ове године обухвата десет градова, међу којима је и Чачак
Отворен је девети конкурс “Светионик знања”, који ове године обухвата десет градова, међу којима је и Чачак. Реч је о иницијативи која окупља ученике трећег и четвртог разреда средњих школа, а не нуди им само теоријска знања, већ их директно укључује у процес осмишљавања и реализације пројеката који имају за циљ да унапреде свакодневни живот у њиховим градовима. Пријаве су отворене до 21. октобра у 23:59, путем сајта светионикзнања.рс. Пројекат реализује Асоцијација за афирмацију културе.