ПСС-ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕСРПСКА ПОЉОПРИВРЕДА НЕ СМЕ ДА БУДЕ ЖРТВА ПРОМЕНЕ ВЛАСТИ — ХИТНО ИСПЛАТИТИ ДОСПЕЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ!
Аутор Г.Н.
Председнику Владе Републике Србије
Београд, 16. новембар 2026. године
Поштовани председниче Владе,
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК обраћа Вам се поводом озбиљне неизвесности у исплати пољопривредних субвенција и могућих последица по српске пољопривреднике, породична газдинства, фарме, задруге, прехрамбену индустрију и целокупну економију Републике Србије.
У тренутку политичких промена и формирања нове власти, државне институције морају обезбедити континуитет рада и законито извршавање преузетих обавеза према грађанима.
Избори су прошли, власт се мења, али Србија не сме да стане. Земља не може да чека. Сетва не може да чека. Стока не може да чека. Српски домаћин не може да чека.
Према информацијама које су објавили Радио-телевизија Србије и други медији, део пољопривредника још очекује исплату другог дела подстицаја за биљну производњу, док је министар пољопривреде у техничком мандату указао на недостатак средстава за ту меру.
Ово је питање које захтева хитно институционално решење, без обзира на то ко ће чинити нову Владу Републике Србије.
СРПСКИ АГРАР — НАЈВЕЋА ФАБРИКА БЕЗ КРОВА
Богољуб Карић, један од оснивача Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК, деценијама указује на огроман, недовољно искоришћен потенцијал српске пољопривреде.
Српска пољопривреда је највећа фабрика без крова у нашој земљи. Сваки хектар обрадиве земље представља једну фабрику која може да производи храну, ствара приход, запошљава људе и обезбеђује будућност српских породица.
Наши пољопривредници нису социјални случајеви којима држава повремено треба да помаже. Они су произвођачи, привредници и домаћини који хране Србију и којима држава мора да обезбеди предвидиве услове рада.
Када пољопривредник нема средства за семе, ђубриво, гориво, механизацију, заштиту усева, исхрану стоке и одржавање производње, последице се не завршавају само на једном газдинству.
Оне се преносе на прерађивачку индустрију, откупљиваче, трговину, извоз, запосленост, цене хране и целокупну националну економију.
ПОСЛЕДИЦЕ ПО ПРОИЗВОДЊУ У 2027. ГОДИНИ МОГУ БИТИ ОЗБИЉНЕ
Кашњење субвенција и неизвесност финансирања могу довести до смањених улагања у припрему земљишта, сетву, подизање засада, сточарску и другу пољопривредну производњу.
Уколико велики број произвођача због недостатка средстава смањи улагања, последице би могле бити мањи приноси, слабија домаћа производња, већи трошкови, додатно задуживање газдинстава и повећана зависност од увоза хране.
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК упозорава да би, у неповољном сценарију ширег пада улагања и производње, потенцијална економска штета могла да се мери милијардом евра и више.
Тај износ није утврђена штета, већ ризик који захтева хитну, документовану и независну економску процену.
Зато сматрамо да би било неодговорно да државне институције чекају да се губици догоде, уместо да на време предузму мере за њихово спречавање.
НАШИХ ШЕСТ ХИТНИХ ЗАХТЕВА ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ
- Јавно утврдити све неисплаћене пољопривредне подстицаје
Захтевамо да Министарство пољопривреде и Управа за аграрна плаћања без одлагања објаве преглед свих неисплаћених подстицаја, са износима, бројем корисника, правним основом, статусом захтева и разлозима кашњења.
- Хитно исплатити све доспеле и неспорне обавезе
Захтевамо да се све доспеле и неспорне обавезе државе према пољопривредницима, за које постоје законски и буџетски услови, исплате без одлагања.
- Обезбедити средства за решавање питања другог дела подстицаја
Захтевамо да председник Владе, у сарадњи са Министарством финансија и Министарством пољопривреде, хитно размотри законите могућности обезбеђивања недостајућих средстава, утврди стварни обим обавеза и јавности представи одлуку и рокове исплате.
- Обезбедити континуитет аграрне политике током промене власти
Ниједан програм подршке пољопривредној производњи не сме бити заустављен искључиво због политичке транзиције.
Државне институције морају наставити да извршавају своје законске обавезе и омогуће произвођачима да правовремено планирају производњу.
- Укључити пољопривреднике, стручњаке и научне институције
Захтевамо да се у решавање проблема укључе представници пољопривредних удружења, задруга, породичних газдинстава, пољопривредних факултета и научних института, како би мере биле засноване на стварним потребама производње.
- ХИТНО УТВРДИТИ МОГУЋУ ЕКОНОМСКУ ШТЕТУ ПО АГРАР И РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ У 2027. ГОДИНИ
Захтевамо од председника Владе Републике Србије да, у оквиру својих надлежности, хитно обезбеди координацију Министарства финансија, Министарства пољопривреде и Управе за аграрна плаћања ради израде и јавног објављивања документоване економске процене могућих губитака у српској пољопривреди током 2027. године.
Процену треба припремити у сарадњи са пољопривредним факултетима, научним институтима, економским стручњацима и представницима произвођача.
Она мора да обухвати пољопривредне културе, сточарство, воћарство, повртарство, прераду, извоз и све регионе Србије, уз анализу последица кашњења подстицаја и неизвршавања доспелих обавеза.
Посебно захтевамо да се утврди могућа штета по породична пољопривредна газдинства, фарме, задруге, компаније које производе и прерађују храну, запосленост, снабдевање домаћег тржишта и укупан економски развој Републике Србије.
Потребно је израдити више економских сценарија, утврдити најугроженије регионе и гране производње и предложити хитне мере за спречавање губитака.
Ниједна Влада, ниједан њен премијер или министар, нити било који други одговорни државни функционер не смеју занемарити ризик од озбиљних економских последица по српски аграр, породице које живе од пољопривреде, компаније које производе храну и целокупну привреду Републике Србије.
ЈАВНИ ПОЗИВ РТС-У, РТВ-У И ОСТАЛИМ МЕДИЈИМА
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК поздравља чињеницу да је Радио-телевизија Србије већ отворила тему неисплаћених пољопривредних подстицаја и омогућила јавности да чује ставове надлежних, пољопривредника и стручњака.
Истовремено позивамо РТС, Радио-телевизију Војводине, Радио Београд и све друге јавне и комерцијалне медије да наставе да прате ово питање, траже конкретне одговоре надлежних институција и редовно обавештавају јавност о предузетим мерама и роковима.
Није довољно само саопштити да новца тренутно нема.
Неопходно је утврдити због чега је проблем настао, које обавезе држава има, када ће бити извршене и шта ће надлежни предузети како би спречили штету у наредној производној години.
ПОЛИТИЧКА ОДГОВОРНОСТ НЕ ПРЕСТАЈЕ ЗАВРШЕТКОМ ИЗБОРА
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК сматра да ниједна политичка промена не сме да угрози егзистенцију људи који производе храну.
Одлазећа Влада има одговорност да у оквиру својих законских овлашћења обезбеди континуитет рада државних институција, а будућа Влада да одговорно настави решавање свих преузетих обавеза.
Држава не сме да стане зато што се мења власт.
Не смемо дозволити да политичке поделе и институционална неизвесност додатно осиромаше српске домаћине, угрозе породичне фарме и смање домаћу производњу. Јер овде не губе само сељаци и њихова газдинства – губи цела Србија. Губи држава, кроз мање приходе у буџету, слабији извоз и већу зависност од увоза хране. Губе грађани, кроз скупљу храну, мање радних места и спорији развој. Губи наш народ и наша будућност.
Од председника Владе Републике Србије и надлежних министарстава очекујемо хитно писано изјашњење о стању неисплаћених обавеза, расположивим средствима, плану исплате и мерама за заштиту пољопривредне производње у 2027. години.
СРПСКИ ДОМАЋИН НЕ ТРАЖИ МИЛОСТИЊУ. ОН ТРАЖИ ПОУЗДАНУ ДРЖАВУ И УСЛОВЕ ДА РАДИ, ПРОИЗВОДИ И ЖИВИ ОД СВОГ РАДА.
С поштовањем,
Богољуб Карић
Кандидат Покрета снага Србије – БК на председничким изборима
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК
Београд, 16. новембар 2026. године