У Чачку почела 16. Седница Скупштине града
У Чачку је данас започета 16. Седница Скупштине града. Међу предвиђеним тачкама дневног реда је Предлог одлуке о додели Децембарске награде града Чачка, Извештај о извршењу градског буџета за период од 1. јануара до 30. септембра 2026. године, као и предлог његовог ребаланса.
Пре почетка заседања председник Скупштине Игор Трифуновић, представио је предлоге одлука, решења, као и извештаје о којима чачански одборници одлучују. Како је овом приликом наведено, градском парламенту су претходиле консултације са представницима опозиционих одборничких група, који су рекли да ће искориситити могућност легалне опструкције седнице и тражили да се она одложи.