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БРАТИСЛАВ ЈУГОВИЋ ЗВАНИЧНО КРЕНУО У ПРЕДСЕДНИЧКУ КАМПАЊУ

Autor: Datum objavljivanja: januar 09, 2017 Kategorija: Политика | komentara : 0

6. јануар 2017. године

БРАТИСЛАВ ЈУГОВИЋ, НЕКАДАШЊИ ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА ДАНАС ЈЕ И ЗВАНИЧНО КРЕНУО У
ПРЕДСЕДНИЧКУ КАМПАЊУ.
ЈУГОВИЋ ЈЕ КАМПАЊУ ЗАПОЧЕО ИЗ ПРОСТОРИЈА
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА У ЧАЧКУ, ЈЕР ЈЕ КАКОКАЖЕ,
ТУ ПРЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ЗАПОЧЕО СВОЈУ ПОЛИТИЧКУ
КАРИЈЕРУ.
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