БРАТИСЛАВ ЈУГОВИЋ ЗВАНИЧНО КРЕНУО У ПРЕДСЕДНИЧКУ КАМПАЊУ
6. јануар 2017. године
БРАТИСЛАВ ЈУГОВИЋ, НЕКАДАШЊИ ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА ДАНАС ЈЕ И ЗВАНИЧНО КРЕНУО У
ПРЕДСЕДНИЧКУ КАМПАЊУ.
ЈУГОВИЋ ЈЕ КАМПАЊУ ЗАПОЧЕО ИЗ ПРОСТОРИЈА
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА У ЧАЧКУ, ЈЕР ЈЕ КАКОКАЖЕ,
ТУ ПРЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ЗАПОЧЕО СВОЈУ ПОЛИТИЧКУ
КАРИЈЕРУ.
ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА ДАНАС ЈЕ И ЗВАНИЧНО КРЕНУО У
ПРЕДСЕДНИЧКУ КАМПАЊУ.
ЈУГОВИЋ ЈЕ КАМПАЊУ ЗАПОЧЕО ИЗ ПРОСТОРИЈА
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА У ЧАЧКУ, ЈЕР ЈЕ КАКОКАЖЕ,
ТУ ПРЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ЗАПОЧЕО СВОЈУ ПОЛИТИЧКУ
КАРИЈЕРУ.