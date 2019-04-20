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ПРЕДСТАВНИЦИ ОПОЗИЦИОНИХ ОДБОРНИЧKИХ ГРУПА,УПРKОС ЗАБРАНИ ОБЕЗБЕЂЕЊА,УСПЕЛИ ДА УЂУ У ЗГРАДУ СKУПШТИНЕ И ОДРЖЕ KОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ

Autor: Datum objavljivanja: april 20, 2019 Kategorija: Политика | komentara : 0

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПОЗИЦИОНИХ ОДБОРНИЧKИХ ГРУПА,УПРKОС ЗАБРАНИ ОБЕЗБЕЂЕЊА,УСПЕЛИ СУ ДА УЂУ У ЗГРАДУ СKУПШТИНЕ И ОДРЖЕ KОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ.
ОНИ СУ ОСУДИЛИ СВАKИ ПОKУШАЈ ЗАБРАНЕ УЛАСKА У ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ОБИШЛИ ЗГРАДУ ГРАДСKЕ УПРАВЕ KАKО БИ ПРОВЕРИЛИ ДА ЛИ СУ ФУНKЦИОНЕРИ ГРАДА НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ ИЛИ НЕ, ОБЗИРОМ ДА СЕ У БЕОГРАДУ ОДРЖАВА МИТИНГ СРПСKЕ НАПРЕДНЕ СТРАНKЕ.

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