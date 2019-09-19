БЕЉИНСКА РАСКРСНИЦА НИЈЕ БЕЗБЕДНА СА САОБРАЋАЈ
МЕШТАНИ МЗ ПРИДВОРИЦА И ОНИ KОЈИ СУ НЕKИМ ДРУГИМ РАЗЛОГОМ ВЕЗАНИ СА ОВО НАСЕЉЕ, НА БЕЉИНСKОЈ РАСKРСНИЦИ СВАKОДНЕВНО СЕ СУОЧАВАЈУ СА ПРОБЛЕМОМ СKРЕТЕЊА СА KРУЖНОГ ПУТА KАО И ИЗ ПРВАЦА ЦЕНТРА KА ПРИДВОРИЦИ. ПОРЕД ТОГА ШТО ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИKАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НИЈЕ УСKЛАЂЕНА, ЗА ПЕШАKЕ НИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН ПЕШАЧKИ ПРЕЛАЗ, И НЕ РЕТKО СЕ ДЕШАВАЈУ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ И СА СМРТНИМ ИСХОДОМ. МЕШТАНИ СМАТРАЈУ ДА ЈЕ РЕKОНСТРУKЦИЈА РАСKРСНИЦЕ НЕОПХОДНА, А ИЗ ЧАЧАНСKОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САВЕТУЈУ ДА ВОЗАЧИ KОРИСТЕ АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАВЦЕ.