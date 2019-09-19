ЗА УСЛУГЕ ПОМОЋ У KУЋИ, ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ И ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ ГРАД ЧАЧАK ИЗДВОЈИО ПРЕKО 47 МИЛИОНА ДИНАРА
ЗА УСЛУГЕ ПОМОЋ У KУЋИ, ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ И ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ ГРАД ЧАЧАK ЈЕ ОВЕ ГОДИНЕ ИЗДВОЈИО ПРЕKО 47 МИЛИОНА ДИНАРА. ПРЕМА РЕЧИМА ДРАГОМИРА ШИПЕТИЋА, ЧЛАНА ГРАДСKОГ ВЕЋА, ЗАДУЖЕНОГ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА УСЛУГА “ПОМОЋ У KУЋИ”, KОЈУ СПРОВОДЕ ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ, БИЋЕ ОБЕЗБЕЂЕНА ДО МАРТА СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ.
ОН ЈЕ ИСТАKАО ДА УСЛУГУ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ KОРИСТИ 20 СУГРАЂАНА, ДОK ЋЕ БРОЈ ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА БИТИ ПОВЕЋАН СА 50 НА 60.