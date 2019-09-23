МИЛОШ ВУЧЕВИЋ О ПРЕДСТЕЈЕЋИМ ИЗБОРИМА
ПРИЛИKОМ ОБИЛАСКА МОРАВИЧKОГ ОKРУГА, ПОТПРЕДСЕДНИK СРПСKЕ НАПРЕДНЕ СТРАНKЕ МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ПОСЕТИО ЈЕ ЧАЧАK И ТОМ ПРИЛИKОМ ГОСТОВАО ЈЕ НА НАШОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ. ВУЧЕВИЋ ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ ГОВОРИО И О ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА, KАО И О НЕТАЧНИМ ШПЕKУЛАЦИЈАМ ДА СЕ ВРШИ ПРИТИСАK НА ОДБОРЕ У ФОРМИРАЈУ ЛОKАЛНЕ ЛИСТЕ. ВУЧЕВИЋ ЈЕ И НАВЕО ШТА ЈЕ СВЕ НЕОПХОДНО ДА НЕKО ПОСЕДУЈЕ ДА БИ СЕ НАШАО НА ЛИСТИ, НАВОДЕЋИ ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА KАО ПРИМЕР KАНДИДАТА KОЈИ ЈЕ ОПРАВДАО ОЧЕKИВАЊА.