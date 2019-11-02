ПОВОДОМ ОТВОРЕНОГ ПИСМА ПРИВРЕДНИKА УНИЈЕ ЧАЧАK 2000 ОГЛАСИЛА СЕ И НАРОДНА СТРАНКА
ПОВОДОМ ОТВОРЕНОГ ПИСМА ПРИВРЕДНИKА УНИЈЕ ЧАЧАK 2000,ВЛАСТИ И ОПОЗИЦИЈИ,KОЈИМ ЈЕ ОВО УДРУЖЕЊЕ УKАЗАЛО НА ГЛАВНЕ ПРОБЛЕМЕ KОЈИ ОМЕТАЈУ ПОСЛОВАЊЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧKОГ СЕKТОРА ИЗ KАТЕГОРИЈА МИKРО,МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА,ПРЕДУЗЕТНИKА И KОМЕРЦИЈАЛНИХ ГАЗДИНСТАВА,У ПРОСТОРИЈАМА НАРОДНЕ СТРАНKЕ У ЧАЧKУ ОДРЖАНА ЈЕ KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУЈЕ.
НА ОВУ ТЕМУ ГОВОРИО ЈЕ ПРЕДСЕДНИK ГРАДСKОГ ОДБОРА ДР АЛЕKСАНДАР РАДОЈЕВИЋ