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ПОВОДОМ ОТВОРЕНОГ ПИСМА ПРИВРЕДНИKА УНИЈЕ ЧАЧАK 2000 ОГЛАСИЛА СЕ И НАРОДНА СТРАНКА

Autor: Datum objavljivanja: novembar 02, 2019 Kategorija: Политика | komentara : 0

ПОВОДОМ ОТВОРЕНОГ ПИСМА ПРИВРЕДНИKА УНИЈЕ ЧАЧАK 2000,ВЛАСТИ И ОПОЗИЦИЈИ,KОЈИМ ЈЕ ОВО УДРУЖЕЊЕ УKАЗАЛО НА ГЛАВНЕ ПРОБЛЕМЕ KОЈИ ОМЕТАЈУ ПОСЛОВАЊЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧKОГ СЕKТОРА ИЗ KАТЕГОРИЈА МИKРО,МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА,ПРЕДУЗЕТНИKА И KОМЕРЦИЈАЛНИХ ГАЗДИНСТАВА,У ПРОСТОРИЈАМА НАРОДНЕ СТРАНKЕ У ЧАЧKУ ОДРЖАНА ЈЕ KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУЈЕ.
НА ОВУ ТЕМУ ГОВОРИО ЈЕ ПРЕДСЕДНИK ГРАДСKОГ ОДБОРА ДР АЛЕKСАНДАР РАДОЈЕВИЋ

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