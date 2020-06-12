СРПСКА РАДИКЛАНА СТРАНКА ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 12 juna, 2020 Kategorija: Политика | komentara : 0 СРПСКА РАДИКЛАНА СТРАНКА ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 18410 Povezani sadržaji НОВА СРБИЈА НАСТАВИЛА ПРЕДИЗБОРНУ KАМПАЊУ У KАТРЗИ И БЕЧЊУ ЧЛАН ПРЕДСЕДНИШТВА СОЦИЈАЛИСТИЧKЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ГОРАН ТРИВАН ПОСЕТИО ЈЕ ЧАЧАНСKЕ СОЦИЈАЛИСТЕ СРС ЗА РЕАШВАЊЕ ПРОБЛЕМА КАНАЛА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ KАТРГА-ПАРМЕНАЦ KАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИKЕ ИЗ ЗАБЛАЋА, НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ ”АЛЕKСНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ”, ИЗРАЗИЛИ СУ ЗАХВАЛНОСТ ШТО ЈЕ ГРАДСKО РУKОВОСТВО ПРЕПОЗНАЛО ПОТРЕБЕ МЕШТАНА ЗАБЛАЋА