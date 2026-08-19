Апел грађанима да не пале траву и ниско растиње
На територији Србије све је више пожара на отвореном простору, а свакодневно стижу вести да горе и други крајеви Европе. Захваћене су углавном шуме и ниско растиње, а гашење пожара често је отежано због неприступачног терена или ветра. С обзиром да метеролози и за наредне дане најављују топло време, како би се спречио настанак пожара на нашем подручју, из Ватрогасно спасилачког батаљона Чачак упућују апел грађанима да не пале траву и ниско растиње, посебно у близини обрадивих пољопривредних површина или у близини шума. Истичу да је у ово доба године потребан додатни опрез, јер мала непажња може довести до несагледивих последица.апел