РЕСТРИКЦИЈЕ ЗА НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ ВОДЕ ИСКЉУЧИВО ЗБОГ ЛОШЕ ХИДРОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, РЕКАО ДИРЕКТОР ЈКП ВОДОВОД
ОД 4. АВГУСТА, ЈП РЗВ ЈЕ УВЕЛО РЕСТРИКЦИЈЕ ЗА НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ ВОДЕ СВИМ СВОЈИМ КОРИСНИЦИМА, ТАКО ДА ЈЕ ГРАД ЧАЧАК НА 50 % КАПАЦИТЕТА ОД УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ВОДЕ.
ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, КАО И ЗБОГ РАЗЛИЧИТЕ КОЛИЧИНЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ДОЛАЗИ ДО НЕСРАЗМЕРНОГ ПУЊЕЊА СИСТЕМА И ПОДСИСТЕМА. ТРЕНУТНО, ПРЕМА РЕЧИМА ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД, ЗОРАНА ПАНТОВИЋА, ВОДСНАБДЕВАЊЕ ЈЕ УРЕДНИЈЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА.