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РЕСТРИКЦИЈЕ ЗА НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ ВОДЕ ИСКЉУЧИВО ЗБОГ ЛОШЕ ХИДРОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, РЕКАО ДИРЕКТОР ЈКП ВОДОВОД

Autor: Datum objavljivanja: avgust 19, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОД 4. АВГУСТА, ЈП РЗВ ЈЕ УВЕЛО РЕСТРИКЦИЈЕ ЗА НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ ВОДЕ СВИМ СВОЈИМ КОРИСНИЦИМА, ТАКО ДА ЈЕ ГРАД ЧАЧАК НА 50 % КАПАЦИТЕТА ОД УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ВОДЕ.
ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, КАО И ЗБОГ РАЗЛИЧИТЕ КОЛИЧИНЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ДОЛАЗИ ДО НЕСРАЗМЕРНОГ ПУЊЕЊА СИСТЕМА И ПОДСИСТЕМА. ТРЕНУТНО, ПРЕМА РЕЧИМА ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД, ЗОРАНА ПАНТОВИЋА, ВОДСНАБДЕВАЊЕ ЈЕ УРЕДНИЈЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА.

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