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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СЛАВИ ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА

Autor: Datum objavljivanja: avgust 20, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ДАНАС СЛАВИ ЈЕДАН ОД ДВАНАЕСТ ВЕЛИКИХ ГОСПОДЊИХ ПРАЗНИКА, ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА. ПРЕМА ЈЕВАНЂЕЛСКИМ СВЕДОЧАНСТВИМА О ОВОМ ДОГАЂАЈУ НА ГОРИ ТАВОР СПАСИТЕЉЕВО ЛИЦЕ ЈЕ ЗАСИЈАЛО КАО СУНЦЕ, ЊЕГОВА ОДЕЋА ПОСТАДЕ БЕЛА КАО СНЕГ, А ИЗ ОБЛАКА АПОСТОЛИ ЧУШЕ ГЛАС: „ОВО ЈЕ СИН МОЈ ЉУБЉЕНИ, КОЈИ ЈЕ ПО МОЈОЈ ВОЉИ, ЊЕГА СЛУШАЈТЕ“. ОВОГ ДАНА СЕ ЈЕДЕ ГРОЖЂЕ, КОЈЕ СЕ ОСВЕЋУЈЕ НА ЛИТУРГИЈИ, А НА ПАЗНИЧНОЈ ТРПЕЗИ ДОЗВОЉЕНА ЈЕ РИБА.

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