СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СЛАВИ ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ДАНАС СЛАВИ ЈЕДАН ОД ДВАНАЕСТ ВЕЛИКИХ ГОСПОДЊИХ ПРАЗНИКА, ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА. ПРЕМА ЈЕВАНЂЕЛСКИМ СВЕДОЧАНСТВИМА О ОВОМ ДОГАЂАЈУ НА ГОРИ ТАВОР СПАСИТЕЉЕВО ЛИЦЕ ЈЕ ЗАСИЈАЛО КАО СУНЦЕ, ЊЕГОВА ОДЕЋА ПОСТАДЕ БЕЛА КАО СНЕГ, А ИЗ ОБЛАКА АПОСТОЛИ ЧУШЕ ГЛАС: „ОВО ЈЕ СИН МОЈ ЉУБЉЕНИ, КОЈИ ЈЕ ПО МОЈОЈ ВОЉИ, ЊЕГА СЛУШАЈТЕ“. ОВОГ ДАНА СЕ ЈЕДЕ ГРОЖЂЕ, КОЈЕ СЕ ОСВЕЋУЈЕ НА ЛИТУРГИЈИ, А НА ПАЗНИЧНОЈ ТРПЕЗИ ДОЗВОЉЕНА ЈЕ РИБА.