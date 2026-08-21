ДА ЛИ ТРЕБА БЕБЕ ВОДИТИ НА ГРАДСКИ БАЗЕН?
По веома топлом летњем времену сви траже начин да се расхладе. Освежење је потребно и најмлађима, посебно бебама, јер се њихова терморегулација још увек није развила, па им врућине теже падају. Боравак на базену може бити пријатан начин да породице проведу летње дане, али докторка Марија Стајић, педијатар из Дечјег диспанзера Дома здравља Чачак упозорава да малишане који имају мање од шест месеци не треба водити на јавна купалишта. Пошто у првим месецима тај спој није препоручљив, како треба да изгледа тзв. Бабy спа чучете у наредним минутима.