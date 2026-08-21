Држава за нови пакет подршке малој привреди обезбедила 3,6 милијарди динара
Држава је за нови пакет подршке малој привреди обезбедила 3,6 милијарди динара, а расписани су програми на које могу да се пријаве предузетници, микро и мала предузећа, задруге и удружења. Министарка привреде Адријана Месаровић рекла је за РТС да је реч о до сада финансијски највреднијем пакету подршке малом сектору. Обезбеђено је 860 милиона динара бесповратних средстава, као и повољни кредити, а позиви су отворени до 4. септембра. Важна новина је и то што пријава за један програм не искључује учешће у другом.