ОДРЖАНА 46. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА СА 30 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА
У ЧАЧКУ ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА 46. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА СА 30 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА. ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ УТВРЂЕН ЈЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2026. ГОДИНУ. У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗНОСИЛИ СУ ОКО 6 МИЛИЈАРДИ 770 МИЛИОНА ДИНАРА И УТВРЂЕН ЈЕ БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ОД 244 МИЛИОНА 707 ХИЉАДА ДИНАРА, РЕКАО ЈЕ РАДОМИР ТАЈСИЋ, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ.