ВЛАДАН МИЛИЋ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ
Неколико сати по уклоњању квара, и након што је техничка вода потекла водосистемом “Рзав“, утврђено је да је на истом месту где је била хаварија, дошло до цурења воде. Екипе надлежних служби су на терену и раде на решавању ситуације. Заменик градоначелника Чачка и руководилац градског Штаба за ванредне ситуације Владан Милић рекао је да снабдевање домаћинстава техничком водом, која је стигла јутрос, неће бити прекинуто. Суграђане је замолио за разумевање уколико буде проблема са притиском воде. Додао је да ће јавност бити благовремено обавештена када вода буде безбедна за пиће, а у међувремену, на више локација у граду, доступне су цистерне са пијаћом водом.
Како је раније наведено на сајту цацак.рс локације цистерни из ЈКП „Комуналац“ су:
-Плава хала Атеница
-Љубић кеј, игралиште
-Хотел „Морава“
Локације цистерни Одељења за ванредне ситуације:
-Зелени пијац Љубић- Горњи Љубић
-Авлаџиница – Ватрогасна служба
-Паркинг робне куће Партизанка
Вода из ових цистерни искључиво је за техничку употребу, а локације ће се по потреби мењати.